Magistrada del TJE esclarece que cuenta con permiso para realizar teletrabajo

Tegucigalpa – La magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona, esclareció este miércoles que tiene un permiso para trabajar en la modalidad de teletrabajo hasta el 24 de octubre.

Barahona reaccionó a las declaraciones del magistrado Mario Morazán que denunció que había abandonado sus funciones.

Señaló que ella cuenta con una autorización y que ha estado en teletrabajo desde el 13 hasta el 24 de octubre.

Indicó que desarrollará las actividades de su despacho, participando en las sesiones administrativas o jurisdiccionales que se convoquen a través de la plataforma ZOOM.

Asimismo, añadió que esta modalidad fue instruida al personal del TJE debido a la situación de emergencia que enfrenta la capital hondureña producto de las lluvias.

Barahona reafirmó su compromiso con sus funciones y el TJE, garantizando que cumplirá con sus deberes. AG