Magistrada de la CSJ reconoce retos y falencias en juzgados de violencia doméstica

Tegucigalpa – La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rubenia Galeano, afirmó que el Poder Judicial está en esfuerzos de fortalecer los procesos en los juzgados de violencia doméstica, aunque reconoció que aún persisten debilidades en recursos y capacidad operativa.

Galeano explicó que el juzgado de violencia doméstica de Francisco Morazán ha expuesto informes de rendición de cuentas sobre el uso del presupuesto asignado, el cual, según dijo, está etiquetado para temas de género.

“Estamos conscientes de nuestra obligación de rendición de cuentas, este es el primer juzgado en el país y el juzgado insignia en esta materia”, señaló.

La alta jueza indicó que se han impulsado mesas de diálogo con la sociedad civil para evaluar la respuesta institucional ante los casos de violencia contra mujeres.

“Tenemos falencias, todavía necesitamos aumentar el número de personal y mejorar el equipo para realizar diligencias”, admitió.

Galeano agregó que la Escuela Judicial ya incorporó formación en perspectiva de género para jueces y juezas que atienden estos casos, con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones en esta materia.

Consultada sobre los niveles de impunidad, la magistrada rechazó que esta provenga del Poder Judicial; “La impunidad no la generamos nosotros. Si hay respuesta en sentencia, el 85 % de las mismas se declaran con lugar”.

En ese sentido, explicó que el rol de los juzgados es valorar la prueba presentada, no investigar los casos, por lo que señaló que las debilidades se originan en etapas previas del proceso. AD