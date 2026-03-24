Magisterio y sociedad civil defienden educación laica como garantía de libertad y respeto

Tegucigalpa– La presidenta del Colegio de Pedagogos de Honduras (COLPEDAGOGOSH) María Dolores Escobar, hizo un llamado al Congreso Nacional para que el currículo nacional se mantenga como un espacio inclusivo que respete la diversidad de creencias religiosas presentes en la sociedad hondureña.

“Nosotros los profesores, estamos totalmente convencidos de que la laicidad de la educación, vista también desde la gratuidad y la obligatoriedad como lo tipifica la Constitución de la Republica, es uno de esos parámetros que nosotros debemos respetar dentro de las aulas de clases”, apuntó Escobar.

En el foro de análisis “Educación pública y libertad de conciencia: Retos para el Estado laico en Honduras” la dirigencia del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH) y el Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (COLPROSUMAH), expresó su respaldo a la educación pública laica, como un principio esencial para garantizar los derechos de la niñez y la neutralidad del Estado en los centros educativos.

En el encuentro, participaron también especialistas en derechos humanos, líderes religiosos y organizaciones de sociedad civil quienes coincidieron en que la educación pública laica es fundamental para proteger la libertad de conciencia, la inclusión y la convivencia democrática en el sistema educativo.

Desde la perspectiva constitucional el doctor en Derechos Humanos Joaquín Mejía, explicó que los principios fundamentales de la Constitución, son salvaguardas para proteger el carácter laico del Estado, caso contrario, se rompe la neutralidad, porque se alinea con una cosmovisión particular que genera discriminación frente a quienes profesan otras creencias o ninguna.

La abogada y exfiscal Jenny Almendares recalcó que el Estado toma decisiones basadas en derechos, leyes y principios democráticos, no en doctrinas religiosas y la función del Estado no es imponer una fe sino garantizar que todas las personas puedan vivir sus creencias con libertad y dignidad.

El diálogo también incluyó la reflexión de líderes religiosos sobre la relación entre libertad de fe y Estado laico. El sacerdote jesuita Germán Rosa Chávez, director de Radio Progreso Honduras y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), señaló que la autonomía del Estado es una condición necesaria para la convivencia entre distintas creencias. En la misma línea, el reverendo Rolando Antonio Ortez Martínez, presidente de la Iglesia Cristiana Luterana de Honduras, destacó que una educación inclusiva debe reconocer y respetar la diversidad religiosa presente en la sociedad.

Representantes de organizaciones sociales reafirmaron que la defensa de la educación laica también es una responsabilidad de la ciudadanía. Ana Ruth García, defensora de derechos humanos, señaló que la laicidad es una condición indispensable para la gobernabilidad democrática y José Javier Acevedo, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), coincidió en que el Estado tiene la obligación de garantizar un sistema educativo que promueva el pluralismo, la libertad de conciencia y el respeto a los derechos humanos.

Las y los participantes concluyeron que fortalecer la educación laica es una condición necesaria para la convivencia democrática y la cohesión social. Asimismo, hicieron un llamado a promover un diálogo amplio y respetuoso sobre el papel de la educación pública en la construcción de una sociedad donde la diversidad de creencias, sea reconocida como un valor que enriquece la vida democrática. IR