Magisterio denuncia falta de pago del salario de enero

Tegucigalpa – A la fecha de hoy 3 de febrero los docentes del país aún no han recibido el pago correspondiente al mes de enero, denunció el dirigente magisterial del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH), Joel Navarrete, lo que calificó como un inicio de año «totalmente difícil» para el sector educativo.

«Se está faltando a algo sagrado, que es el salario de los docentes a nivel nacional. Esto repercute enormemente en el proceso educativo, pues esperábamos que este año fuera mejor en cuanto a relaciones entre el magisterio y la Secretaría de Educación, así como en infraestructura y condiciones laborales», expresó Navarrete.

Según el dirigente, hasta la fecha no ha habido comunicación con las autoridades de la Secretaría de Educación, mientras que los docentes siguen sin recibir su pago.

«El salario de enero debió haberse cancelado desde el 20 de enero, pero la Secretaría ha puesto múltiples pretextos, argumentando que el retraso se debe al incremento salarial. Esto es inaudito y absurdo, nos están viendo la cara, porque sabemos que no hay aprobación del presupuesto para 2025, pero, aun así, la Constitución de la República establece que se debe trabajar con el presupuesto del 2024», afirmó.

Navarrete subrayó que el pago de vacaciones y del salario de enero ya debió haber estado garantizado para todos los docentes, independientemente de la aprobación del nuevo presupuesto. «Así que no vengan con mentiras», expresó.

Asimismo, reconoció que en este momento no hay unidad dentro de la Federación de Organizaciones Magisteriales, pero que la falta de pago afecta por igual a todo el magisterio hondureño. «La irresponsabilidad en la que ha caído la Secretaría de Educación es a nivel nacional. Es importante que las autoridades se pronuncien, pero no solo con declaraciones, sino con acciones concretas, porque cada docente tiene responsabilidades económicas y los acreedores no esperan», advirtió.

Finalmente, Navarrete alertó que el inicio del año escolar está en riesgo debido a la falta de pago, exigiendo una respuesta inmediata por parte del Gobierno para evitar afectaciones en el sistema educativo del país.LB