Magisterio condiciona firma de acuerdo salarial y suspende clases este lunes para asambleas

Tegucigalpa – La dirigente magisterial Julia Yáñez anunció la noche de este domingo que el gremio docente aún no firmará ningún acuerdo relacionado con el aumento salarial correspondiente a 2026, hasta no contar con el respaldo de sus bases, por lo que este lunes 1 de junio no habrá clases a nivel nacional debido a la realización de asambleas informativas.

– Los representantes del gobierno no quisieron brindar declaraciones.

Yáñez explicó que el incremento salarial fue una demanda impulsada desde inicios de año por las bases del magisterio. “Este aumento lo gestionamos desde enero. En febrero se nos dijo que no había ajuste para 2026, por lo que acudimos al Congreso Nacional para que se incluyera en el presupuesto general”, detalló.

Según la dirigente, tras diversas gestiones ante la Secretaría de Educación, la Secretaría de Finanzas y el Congreso Nacional, el incremento fue incorporado en el presupuesto aprobado, incluyendo a docentes de zonas de alto costo de vida como Islas de la Bahía.

La representante magisterial subrayó que cualquier decisión será sometida a consulta con los más de 71 mil docentes beneficiados.

“Nos debemos a nuestras bases. Hemos construido un proceso de diálogo, pero no vamos a aceptar nada que perjudique al maestro”, afirmó.

(LEER) Instalada mesa de diálogo entre gobierno y el magisterio

En ese sentido, indicó que las asambleas del lunes servirán para socializar los avances y definir una postura colectiva antes de retomar las negociaciones con el Gobierno.

Yáñez confirmó que la suspensión de labores académicas responde a la necesidad de fortalecer el proceso interno del gremio.

“Mañana no hay clases. Vamos a incorporarnos a asambleas para construir una posición y regresar posteriormente a Casa Presidencial con el respaldo de los docentes”, señaló.

Durante sus declaraciones, también exigió la restitución de docentes que han sido destituidos en los últimos años, algunos con procesos que superan los cuatro años.

la dirigencia magisterial y los representantes del gobierno.

Entre los casos mencionados figuran docentes que, según Yáñez, no han recibido el debido proceso administrativo. Indicó que el próximo 15 de junio esperan avances concretos en la restitución de estos profesionales.

La dirigente también lanzó críticas contra otros sectores del magisterio, señalando irregularidades en el manejo de recursos, falta de transparencia y el otorgamiento de asistencias técnicas.

“Hemos pedido al Ministerio Público que investigue a las organizaciones magisteriales. Los fondos de los docentes deben ser respetados y rendir cuentas claras”, manifestó.

Asimismo, cuestionó nombramientos y salarios dentro del sistema educativo, señalando la necesidad de un reordenamiento estructural.

“Se deben normar los puestos y salarios dentro de la Secretaría de Educación. Hay inconsistencias que deben corregirse”, concluyó.

Finalmente, Yáñez se desmarcó de posibles tomas de carreteras el martes anunciadas por otros dirigentes, asegurando que cualquier acción de protesta será definida por las bases.

“Las acciones reales las deciden los maestros en asamblea, no se imponen desde dirigencias”, puntualizó.

Este domingo se informó la instalación de la Mesa Nacional de Diálogo entre el Gobierno y las bases del magisterio hondureño, por instrucciones del presidente Nasry Asfura, con el propósito de construir acuerdos responsables y sostenibles en beneficio de la educación pública y de miles de docentes del país. JS