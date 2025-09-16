Magisterio anuncia movilizaciones para el miércoles para exigir aprobación de reformas a la Ley de Inprema

Tegucigalpa – Dirigentes magisteriales anunciaron movilizaciones de maestros para este miércoles para exigir la aprobación de las reformas a la Ley del Instituto de Previsión Magisterial (Inprema).

Así lo comunicó este martes el presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), Alexis Vallecillo, quien detalló que las movilizaciones empezarán a las 8:00 de la mañana en la plaza Colprosumah, para movilizarse hacia el Congreso Nacional.

“Ya suficiente tiempo ha esperado el magisterio, durante todo este tiempo han estado con dilatorias”, expresó Vallecillo.

Señaló que el magisterio son personas que integran todos los partidos políticos y los maestros tienen que verificar que diputados representan sus intereses y quienes están al servicio de otros.

Vallecillo subrayó que el diputado que vote en contra de las reformas de la Ley de Inprema es porque está al servicio de la banca.

En su momento, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, prometió que las reformas a la Ley de Inprema serán aprobadas el miércoles 17 de septiembre, día del maestro hondureño.

El presidente del Copemh pidió a las bancadas del Partido Nacional y Partido Liberal apoyen estas reformas dándoles el voto favorable.

Vallecillo pidió a los maestros que no otorgue el voto favorable para las elecciones generales al diputado que vote en contra de las reformas a la Ley de Inprema. AG