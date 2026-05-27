Magisterio amenaza con paro de brazos caídos por incumplimiento de aumento salarial

Tegucigalpa – El magisterio hondureño anunció que a partir del 1 de junio se declarará en paro de brazos caídos en todos los centros educativos del país, en protesta por el incumplimiento del aumento salarial aprobado.

En un comunicado emitido por la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), los profesores exigen al Gobierno una postura clara sobre el pago del reajuste salarial con efecto retroactivo desde enero.

También advierten que el paro será indefinido mientras no exista una respuesta concreta a sus exigencias.

El documento también solicita la implementación de programas sociales como la alimentación escolar para mitigar el impacto de la crisis en las familias hondureñas.

El representante del magisterio, Yury Hernández, afirmó que el sector docente se mantiene en “alerta máxima”, al desestimar que estas acciones de protesta no se tratan de “acciones políticas”.

“En mayo no hay pago todavía en algunos casos, eso demuestra desorden e informalidad en el proceso”, manifestó.

El dirigente sostuvo que el magisterio ha buscado mantener el diálogo con las autoridades, pero advirtió que la falta de respuestas ha generado malestar en las bases del gremio.

Sin embargo, Hernández no descarta la posibilidad de escalar las acciones a nivel nacional mediante tomas de carreteras y escuelas grandes.

“Si ellos anunciaron el incremento, que cumplan. Aquí el problema es que se prometen cosas y no se ejecutan”, expresó.

Por último, señaló que el costo de vida continúa afectando a los docentes y a la población en general, por lo que insistió en la necesidad de cumplir con el pago. AD