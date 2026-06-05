Magisterio advierte nuevas protestas si no llegan a consensos en reunión con el gobierno

Tegucigalpa- El dirigente del Colegio Profesional de Superación Magisterial Hondureño (Colprosumah), Jean Carlos Yánez, advirtió que el sector docente podría retomar las protestas a nivel nacional si la Federación de Direcciones Magisteriales de Honduras de no alcanzarse un acuerdo con el Gobierno en la reunión prevista.

“Si nos toca volver a las calles, lo vamos a volver a hacer. Somos el sector gremial más grande del país”, aseveró Yanes.

El dirigente sostuvo que la situación económica del país agrava la situación del gremio, mencionando el alto costo de la canasta básica, el incremento en combustibles y la inflación en el transporte.

“Estamos pagando 16 mil lempiras en la canasta básica, la más costosa de Latinoamérica, y combustibles más caros de Centroamérica”, afirmó.

Yanes cuestionó además las propuestas del Gobierno que, según dijo, no representan un aumento real al salario base, sino bonos escalonados.

“Lo que están ofreciendo no son aumentos, son bonos para que el maestro deje de protestar. Lo vemos como una humillación”, señaló.

El docente fue enfático en que la dirigencia magisterial rechaza esa propuesta y exige el cumplimiento del acuerdo salarial ya aprobado. AD