‘Magalhães’, el drama épico con García Bernal, será proyectado en el festival de Toronto

Toronto (Canadá) – El filme ‘Magalhães’, del director filipino Lav Diaz e interpretado por Gael García Bernal, será proyectado en la 50 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) que se celebra del 4 al 14 de septiembre.

El drama histórico, una coproducción entre Portugal, España, Francia, Filipinas y Taiwán, y que narra los viajes del explorador portugués Fernando de Magallanes, ha sido incluido en el programa Wavelengths, que este año cumple su 25 aniversario.

Wavelengths también incluye este año otras dos coproducciones con participación española: ‘As Estações’, de Maureen Fazendeiro, y ’09/05/1982′, de Jorge Caballero y Camilo Restrepo.

El programa se completa con, entre otras, las películas ‘Cobre’, de Nicolás Pereda; ‘Levers’, de Rhayne Vermette, y ‘With Hasan in Gaza’, de Kamal Aljafari.

La 50 edición de TIFF se abrirá el próximo 4 de septiembre con el estreno mundial del documental ‘John Candy: I Like Me’ sobre la vida del legendario cómico canadiense John Candy, fallecido en 1994 a los 43 años cuando rodaba una película en México.

TIFF anunció en junio que ‘El cautivo’, el último filme de Alejandro Amenábar y en el que narra las penurias del escritor Miguel de Cervantes, interpretado por Julio Peña, tras ser capturado en 1575 en el Mediterráneo y permanecer cautivo durante casi cinco años en Argel, tendrá su estreno mundial en Toronto. EFE