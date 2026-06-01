Maestros y médicos abren junio cargado de reclamos

Tegucigalpa- Paros, protestas y amenazas de nuevas movilizaciones marcan el inicio de junio ya para cerrar el primer semestre del año, encabezados por médicos y maestros, en un contexto de creciente conflictividad social, percepción de inseguridad y observación ciudadana frente a las expectativas de cambio con el nuevo Gobierno.

-Crece el descontento, mientras médicos y maestros presionan al Gobierno, la población observa con expectativa el despegue de la administración Asfura que para mucho esta marcada por la lentitud.

El país virtualmente inicia la segunda mitad del año con un escenario que refleja que los grandes desafíos nacionales siguen sin encontrar respuestas. Mientras maestros y médicos vuelven a las calles para exigir el cumplimiento de acuerdos, la ciudadanía observa con preocupación cómo los conflictos sociales se multiplican en momentos en que el Gobierno comenzó su quinto mes de gestión.

Las expectativas que acompañaron el inicio de la nueva administración comienzan a enfrentarse con una realidad marcada por protestas, reclamos y una creciente sensación de que las soluciones prometidas aún no llegan a los sectores más sensibles de la población.

En salud, el Gobierno destaca avances derivados del Decreto de Emergencia, la implementación del fideicomiso sanitario y la reducción de la mora quirúrgica. Sin embargo, las constantes denuncias de pacientes, las largas filas en los hospitales y el conflicto abierto con el gremio médico muestran una realidad distinta a la presentada en los informes oficiales.

Salud y Educación conflictos en combo

Los médicos iniciaron este lunes asambleas informativas a nivel nacional denunciando incumplimiento de acuerdos y retrasos salariales que, en algunos casos, alcanzan hasta cinco meses. Desde tempranas horas, cientos de pacientes encontraron puertas cerradas o atención limitada en los centros asistenciales, aumentando el malestar ciudadano.

La situación en educación tampoco ofrece señales de estabilidad. Aunque durante varios meses el magisterio pareció mantener una relación de entendimiento con las autoridades, los conflictos afloraron nuevamente. Los docentes anunciaron jornadas de protesta a nivel nacional y advirtieron sobre posibles paralizaciones a partir de esta semana para exigir el pago del reajuste salarial y retroactivos pendientes.

El secretario de Finanzas, Emilio Hércules, aseguró que tras una mesa de diálogo se alcanzaron acuerdos que incluyen compensaciones económicas y nivelaciones salariales que comenzarán a aplicarse desde junio y continuarán hasta 2027. No obstante, los dirigentes magisteriales consideran que los compromisos aún no se han materializado plenamente y mantienen la presión sobre el Gobierno.

Conflictos sociales van sumando

La conflictividad social no es un fenómeno aislado. La coordinadora del Proyecto de Conflictividad Política y del Área de Democracia de la UNAH, Yajaira Padilla, reveló que la academia registra ya 148 conflictos sociales en lo que va del año. Detrás de cada uno existen demandas colectivas no resueltas que, en varios casos, han escalado hacia hechos de violencia.

A este panorama se suma la preocupación por la seguridad. Durante los primeros seis meses del año se contabilizan al menos 15 masacres y más de 106 muertes violentas de mujeres, cifras que alimentan una percepción de inseguridad cada vez más extendida entre la población.

El analista Carlos Cálix resume el momento que atraviesa el país con una metáfora contundente: el Gobierno tiene «un avión lleno de combustible en la pista, pero aún sin despegar». A su juicio, todavía existe margen para corregir el rumbo, pero ello requiere abandonar la confrontación política y concentrarse en resolver los problemas que afectan directamente a la ciudadanía.

Seguridad y economía siguen siendo los dos grandes desafíos nacionales, sin olvidar las crisis persistentes en salud y educación.

Mientras los funcionarios destacan avances y acuerdos, la población continúa evaluando los resultados desde su experiencia cotidiana: hospitales saturados, escuelas en incertidumbre, conflictos en aumento y una sensación creciente de que las promesas de cambio avanzan más lento de lo esperado.

El inicio de junio encuentra al Gobierno ante una prueba decisiva. Más allá de los discursos, los ciudadanos esperan respuestas concretas. Porque cuando los conflictos se acumulan y las expectativas comienzan a desvanecerse, la gobernabilidad deja de medirse por las promesas y empieza a evaluarse por los resultados.LB