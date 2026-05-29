Maestros se toman carretera a Guasaule, en Choluteca

Tegucigalpa – Nuevamente maestros se tomaron el tramo carretero en la salida hacia Guasaule, en Choluteca, como medida de presión para exigir el alto a los despidos que consideran injustificados y el cumplimiento del reajuste salarial.

Los docentes bloquearon el paso vehicular en la zona como medida de presión para ser escuchados por las autoridades.

En el sector se observa un gran tráfico vehicular por lo que agentes policiales se trasladan a la zona para desalojar a los manifestantes.

Para el lunes, la dirigencia magisterial anunció el inicio de acciones de presión a nivel nacional debido al incumplimiento en el pago del reajuste salarial contemplado en el Presupuesto General de la República.

En ese sentido, alrededor de 71 mil docentes están convocados a suspender labores bajo la modalidad de “brazos caídos” desde las 7:00 de la mañana, como medida de protesta ante la falta de respuesta de las autoridades. IR