Maestros Proheco piden revisar tabla de nivelación salarial frente a Casa Presidencial

Tegucigalpa – Docentes adscritos al Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco) se congregaron este jueves en las afueras de Casa Presidencial para exigir la revisión de la tabla de nivelación de salarios y la aprobación de leyes que regularicen su situación laboral dentro del sistema educativo nacional.

El grupo señaló que los cinco mil lempiras aprobados por el gobierno beneficia a los maestros, pero se debe de revisar la tabla de nivelación ya que no ven justo que los que tienen un título de licenciados les aumenten solo tres mil 500, mientras que los bachilleres sea de más de cinco mil.

Indicaron que ellos buscan una nivelación salarial ya que llevan años con el mismo sueldo, por lo que se busca que la nivelación se haga de forma gradual.

Los docentes sólo devengan 13 mil 500 lempiras mensuales.

El programa Proheco fue creado para llevar educación a comunidades rurales con carencias educativas, donde los docentes muchas veces trabajan con menos beneficios y salarios inferiores al resto del sistema educativo. IR