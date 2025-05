Maestros PROHECO en calamidad doméstica, anuncian movilizaciones si no les pagan antes del 15 de mayo

Tegucigalpa- El presidente del sindicato de maestros PROHECO, Juan Martínez, advirtió este viernes que un amplio sector de docentes se encuentra en situación de calamidad doméstica debido a la falta de pago de sus salarios, y anunció que, si el Gobierno no cumple con los compromisos antes del 15 de mayo, iniciarán movilizaciones a nivel nacional.

“Hay compañeros que ya no aguantan. No pueden ni moverse en sus comunidades porque no tienen ni para comer. Exigimos a las autoridades que pongan la mano en la conciencia y agilicen los trámites de pago. Estamos hablando de cuatro meses de salario que aún se les adeuda a muchos docentes”, expresó Martínez.

Según detalló, existen departamentos donde la información está retrasada, lo que ha impedido que se efectúen los pagos, a pesar de que en algunos casos ya existen acuerdos firmados entre los maestros y el Gobierno.

Martínez informó que, mientras tanto, se han iniciado acciones a nivel departamental, y que, de no haber respuesta concreta en los próximos días, el gremio pasará a acciones de protesta a escala nacional.

El dirigente sindical subrayó que esta crisis está afectando gravemente la educación en las comunidades más pobres del país, donde los maestros PROHECO representan el único acceso a la enseñanza básica. “No podemos seguir trabajando sin sueldo. La situación es insostenible”, sentenció.LB