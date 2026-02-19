Maestros Proheco demandan nivelación salarial al Congreso Nacional

Tegucigalpa– Docentes adscritos al Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco), se congregaron este jueves en los bajos del Congreso Nacional para exigir la nivelación de salarios y la aprobación de leyes que regularicen su situación laboral dentro del sistema educativo nacional.

El grupo señaló que más de 6,000 maestros se verían beneficiados si se concreta la normativa que garantice mejores condiciones económicas y estabilidad en sus puestos.

Indicaron que ellos buscan una nivelación salarial ya que llevan años con el mismo sueldo, por lo que se busca que la nivelación se haga de forma gradual.

Se informó que los diputados se reunirán con una comitiva de los maestros Proheco para escucharlos y buscar una solución a su problemática.

El programa Proheco fue creado para llevar educación a comunidades rurales con carencias educativas, donde los docentes muchas veces trabajan con menos beneficios y salarios inferiores al resto del sistema educativo. IR