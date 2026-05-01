Maestros exigen reforma a la ley del Inprema durante marchas del Día del Trabajador

Tegucigalpa – En el marco de las movilizaciones por el Día Internacional del Trabajador, docentes hondureños exigieron la aprobación de reformas a la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), una iniciativa que permanece en la antesala del Congreso Nacional.

La propuesta contempla cambios en los requisitos de jubilación, la implementación de nuevas modalidades para retirarse y la eliminación de la participación de dirigentes magisteriales al frente de la institución.

El presidente del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (PRICPHMA), Yuri Hernández, reiteró la necesidad de actualizar la normativa para mejorar las condiciones de jubilación y garantizar acceso a la seguridad social para los docentes retirados.

“Hoy el magisterio necesita que, una vez jubilado, pueda acceder al seguro social… solo se les está prometiendo y no se les cumple”, expresó Hernández durante la jornada de movilización.

Hernández indicó que el gremio ha sostenido reuniones con autoridades y anuncia que la próxima semana se reunirán con la Ministra de Educación, Ivette Arely Argueta. “Iremos con la ministra el lunes a las 6.00 de la mañana a dialogar, vamos a trabajar con ella para poder ordenar la causa”.

La iniciativa de reforma ha generado constantes divisiones dentro del magisterio, ya que algunos sectores consideran que podría afectar las finanzas del Inprema y comprometer su sostenibilidad a largo plazo.

No obstante, el dirigente sostuvo que la enmienda tendría un impacto general en el sector educativo, al asegurar que “beneficia a todos los docentes de Honduras, sin distinción de color político, tanto del sector público como privado”. AD