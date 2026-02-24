Maestros están siendo amenazados con armas de fuego por alumnos, alerta director de la DPI

Tegucigalpa– Honduras mantiene una alerta activa ante el incremento de mensajes y amenazas violentas de estudiantes contra maestros, motivadas principalmente por inconformidades con las calificaciones, informó el comisionado Rolando Ponce, quien es titular de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

“Estamos asombrados de ver cómo alumnos amenazan incluso con armas de fuego a maestros porque quieren que se les pase una nota a la fuerza”, señaló el comisionado.

Ponce agregó que el aumento de conductas violentas entre jóvenes se debe a varios factores, como la desintegración familiar,también la pérdida de valores y la falta de políticas públicas sostenidas de prevención, influenciada también por el avance de la tecnología y dinámicas criminales importadas de otros contextos regionales que han deteriorado la convivencia escolar.

Señaló que hay colonias que no son accesibles para la Policía, pero la presencia policial debe de estar en cada barrio y colonia, porque no se puede estar cosechando solo el mal

Asimismo, informó que la Policía Nacional ha reforzado la vigilancia en centros educativos públicos bajo el Plan Estratégico Barrios y Comunidades Seguras 2026, realizando operativos para garantizar entornos seguros ante amenazas de violencia.

En el año 2025, se reportó más de 300 maestros fueron obligados a abandonar sus hogares y centros educativos debido a amenazas, extorsiones y atentados, mientras que al menos mil 472 se encuentran en riesgo inminente, según un estudio del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Acnur y Save the Children. IR