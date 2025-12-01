Maduro se «podría ir a Rusia o a otro país», dice el senador Mullin tras llamada de Trump

Redacción Internacional – El senador estadounidense Markwayne Mullin afirmó este domingo que el Gobierno de Donald Trump le dio a «Nicolás Maduro la oportunidad de irse», tras referirse a la conversación telefónica que ambos sostuvieron recientemente, en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

Mullin, republicano por Oklahoma y que integra el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, hizo la declaración en una entrevista con la cadena CNN, en la que añadió que entre las opciones presentadas estuvo «que se podía ir a Rusia o a otro país».

La entrevista se produjo después de que Trump confirmara su conversación telefónica con Maduro, cuyo Gobierno no mantiene relaciones diplomáticas con EE.UU. desde 2019. «Sí… No diría que salió bien, ni mal. Fue… una llamada telefónica», expresó Trump este domingo a los periodistas que lo acompañaban en un vuelo de regreso a Washington desde Florida.

Aunque el mandatario estadounidense no precisó más detalles de la llamada, las acciones de su Gobierno se han intensificado en los últimos días tras advertir este sábado que «el espacio aéreo de ese país debería considerarse cerrado», lo que ha originado cancelaciones de vuelos y licencias aeronáuticas hasta denuncias por parte del Gobierno venezolano por supuesto «amedrentamiento» de Estados Unidos.

EE.UU. mantiene un amplio despliegue militar en el Caribe, frente a las costas de Venezuela, con el argumento de combatir el narcotráfico y al llamado Cartel de los Soles, con el que vincula a Nicolás Maduro y a otros funcionarios de su Gobierno por presuntamente evadir sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y enfrentar cargos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas, según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

«El propio pueblo venezolano ha hablado y ha dicho que quiere un nuevo líder y quiere restaurar a Venezuela al país que solía ser, un país muy próspero. Pero Maduro ha arruinado absolutamente ese país», puntualizó Mullin sobre el tema. EFE

(vc)