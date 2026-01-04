Maduro decapitado, Los Soles aún resisten

Tegucigalpa /Washington / Caracas – En una operación de unas pocas horas el músculo militar estadounidense decapitó el liderazgo del movimiento chavista de 25 años con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en la madrugada del sábado, pero el cártel narcoterrorista de Los Soles todavía se muestra desafiante en Caracas, en una confusa situación de quien está al mando en Caracas.

El movimiento chavista gobierna con mano firme Venezuela desde hace 25 años con la llegada de Hugo Chávez al poder y desde ahí fue apoderándose de las instituciones hasta lograr su control total. Tras su muerte y previa designación del mismo Chávez, asumió el mando Nicolás Maduro.

Pero con el pasar del tiempo sus relaciones con Estados Unidos se volvieron más tensas hasta que el mismo Maduro y la cúpula chavista y el liderazgo militar fueron acusados por Washington de constituir un cártel de narcotráfico denominado Los Soles, en referencia a que los altos oficiales de las fuerzas armadas venezolanas usan los soles como distinción de sus altos grados militares.

Esa tirantez concluyó este sábado 3 de enero del 2026 cuando los militares estadounidenses realizaron una operación audaz que concluyó con la captura de Maduro y su posterior traslado a suelo estadounidense para que responda a los cuatro cargos presentados por fiscales norteamericanos en un tribunal del distrito sur neoyorquino.

Todo los retos, desafíos y bravuconadas que previamente Maduro y su séquito realizaban en Caracas y otros sitios de Venezuela concluyó en una operación que duró menos de cinco horas y que mostró que las palabras y las endebles fuerzas armadas de Venezuela no podían hacer nada frente a la mayor maquinaria militar del mundo (el ejército estadounidense) que desplegó todo su armamento de última generación como los aviones F-35, los F-22, los F-18 Super Hornet, los aviones de guerra electrónica que “cegaron” las defensas antiaéreas de Caracas, así como los de Alerta Temprana, helicópteros y drones, todos desplegados en suelo venezolano.

Sorprendió a los analistas y especialistas militares ver los videos de los ciudadanos venezolanos colocados en redes sociales que mostraban un escuadrón de helicópteros Chinook y Apache volando por el cielo de Caracas, sin la mínima preocupación, ya que no había quien los pudiera atacar.

Las defensas venezolanas se desmoronaban como castillos de naipe y la operación norteamericana se saldó sin ningún soldado estadounidense muerto, excepto algunos heridos, como lo dijo el presidente Donald Trump en su conferencia de prensa en Mar-a-Lago, su residencia en Tampa, Florida.

Gobernaremos Venezuela, hasta la transición: Trump

Si la captura de Maduro fue la nota de la madrugada, casi al mediodía del mismo sábado se conoció otra gran noticia y es que en su rueda de prensa el presidente norteamericano Donald Trump anunció que la operación no solo era capturar al ex hombre fuerte de Caracas, sino que gobernarán Venezuela hasta que realicen una transición pacífica y legal.

“Vamos a gobernar Venezuela hasta que haya una transición segura y legal”: Trump

Trump incluso anunció que sus secretarios de Estado, Marco Rubio, de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe de la CIA, John Ratcliffe, serían los encargados de la administración de Venezuela.

El jefe de la Casa Blanca indicó que durante administren Venezuela se dedicarán a reconstruir la industria petrolera, la cual indicó se encuentra en una condición deplorable, especialmente la infraestructura por falta de mantenimiento en tuberías y otros sectores claves.

Trump indicó que el secretario de Estado, Marco Rubio, habló previamente con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y que ella prometió que haría lo que Washington les indicara.

Aunque el presidente estadounidense en declaraciones previas a la cadena Fox había dicho que analizarían si le entregaban el mando del gobierno a la líder opositora María Corina Machado.

Machado había dicho previamente que era Edmundo González, el ganador de las pasadas elecciones y que Maduro desconoció, quien debía asumir el mando de Venezuela.

Pero Rodríguez en un encuentro en Caracas del Consejo de Defensa de Venezuela parecía estar al mando del país y señaló que ella consideraba a Maduro todavía como el presidente legítimo de su país.

Lo curioso es que en el consejo de defensa de Venezuela estaban los peces gordos del chavismo, Rodríguez, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez (hermano de Delcy) y otros, pero no se encontraba el poderoso ministro de Defensa y hombre fuerte de las fuerzas militares, general Vladimir Padrino López.

Cargos a los que se enfrenta Maduro y Cilia Flores

Tras su captura en un búnker de Caracas y su traslado a una nave de Estados Unidos en el Caribe, la pareja llegó por la tarde-noche a Nueva York, donde enfrentará los cargos criminales presentados por los fiscales.

La otrora pareja poderosa que controlaba Venezuela llegó en un vuelo chárter procedente de Guantánamo, Cuba, donde Estados Unidos tiene una base militar desde principios del siglo pasado.

La fiscal general estadounidense Pamela Bondi indicó que la pareja Maduro-Flores fue acusada, junto a otras personas, de cuatro cargos y la misma data desde el 2020.

El presidente venezolano está desde 2020 acusado de conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos contra EE.UU.

Junto a Maduro y Flores, también están acusados Nicolás Maduro Guerra, hijo de Maduro y conocido como “Nicolasito”, Diosdado Cabello Rondon, Ramón Rodríguez Chacín y Héctor Guerrero Flores.

En la acusación de los fiscales, señalan que los acusados, dirigidos por Maduro, tomaron el control del gobierno y de las instituciones y las pusieron al servicio del narcoterrorismo para trasladar miles de kilogramos de cocaína hacia territorio estadounidense.

En la misma se señala que el cártel de Los Soles utilizó a Honduras, Guatemala y México para facilitar el traslado de drogas.

En la acusación se detalla que los líderes de los carteles pagaron a políticos de estas naciones para que facilitarán el paso de la droga y con ello que llegara a suelo norteamericana. (PD)

Acusación de la Fiscalía de Estados Unidos contra maduro y compañia