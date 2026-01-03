Maduro aterriza en Nueva York rodeado de un gran contingente de seguridad

Nueva York- El avión militar Boeing 757 que trasladó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, aterrizó este sábado en Nueva York, donde está previsto que comparezca en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo y otros tres cargos, tras haber sido detenido hoy por fuerzas estadounidenses en Caracas.

El mandatario venezolano arribó al aeropuerto internacional Stewart, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) ingresaron al avión.

Se espera que Maduro sea primero trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, según la cadena estadounidense CNN.

Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y este sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.

El presidente fue detenido en Miraflores, la residencia presidencial en Caracas, junto con su esposa, Cilia Flores, que también ha sido trasladada a Nueva York en el mismo avión.

Cuatro delitos

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, ha recordado este sábado la acusación formal que pesa desde 2020 en EE.UU. sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo, y ha incluido también en esa imputación a la primera dama, Cilia Flores, capturada hoy junto a su marido por Washington en una operación especial.

«Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados ​​formalmente en el Distrito Sur de Nueva York», escribió Bondi en un mensaje en la red social X en el que recordó también la imputación amparada por un gran jurado en marzo de 2020 contra Maduro, capturados hoy en un operativo relámpago de las fuerzas especiales estadounidenses en Venezuela

El presidente venezolano está desde 2020 acusado de conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos contra EE.UU.

En EE.UU. estos cargos podrían acarrear penas de entre veinte años y cadena perpetua.

«Pronto se enfrentarán a todo el peso de la justicia estadounidense en territorio estadounidense y ante tribunales estadounidenses», añadió Bondi, que agradeció al presidente estadounidense y al ejército su actuación de hoy en Venezuela.

«En nombre de todo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quiero agradecer al presidente Trump por tener el valor de exigir rendición de cuentas en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión para capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales», concluyó la fiscal general.

Desde su imputación en 2020, el Gobierno estadounidense -que no reconoce a Maduro como presidente legítimo de su país- ha aumentado desde 15 a un récord de 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su arresto. EFE/ir