Maduro anuncia una «ofensiva especial» para fortalecer la seguridad interna en Venezuela

Caracas.– El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este martes el inicio de una «ofensiva especial» para fortalecer la seguridad en todo el país, un plan que, según dijo, busca integrar fuerzas civiles, militares y policiales.

«Hoy arranca una ofensiva especial para, en todos los 24 estados del país, más en la capital Caracas, lanzar esta línea que nos va a fortalecer la seguridad interna», afirmó Maduro en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), sin ahondar en detalles sobre el despliegue.

Para el mandatario, fortalecer la seguridad implica «la fusión popular-militar concreta en el terreno».

«Con planes de acción permanente, en la atención de la vida, de la comunidad, pero específicamente en la atención de los temas de la tranquilidad, la paz y la lucha contra el delito en todas sus formas», agregó.

Durante su discurso, Maduro se refirió a este plan como una «nueva etapa» de trabajo la que se unirán «dos fortalezas», la de los circuitos comunales (unidades de organización popular) y la «del poder policial-militar», representado por los llamados «cuadrantes de paz».

En 2018, Maduro anuncio la creación de la «Gran Misión Cuadrantes de Paz», con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana en el país.

Los ‘cuadrantes de paz’, según informes oficiales, son organizaciones conformadas por cuerpos policiales y líderes de la comunidad para diseñar metodologías de trabajo contra la criminalidad en espacios de 2 a 5 kilómetros.

El pasado jueves, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, compartió en redes sociales un video en el que anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro, a quien señaló como una amenaza para la seguridad del país norteamericano.

Bondi acusó al gobernante venezolano de utilizar «organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel del Soles para introducir drogas letales y violencia» en EE.UU., una afirmación que han rechazado numerosas instituciones, así como organismos policiales y militares venezolanos.

Este martes, el canciller venezolano, Yván Gil, alertó sobre lo que consideró como la «grave amenaza militar» por parte de EE.UU. país que, según dijo, se «ampara en el supuesto derecho» de combatir el narcotráfico para «convertir» a Latinoamérica en un «nuevo escenario de guerra colonial».

A través de una publicación en Telegram, en la que informó de un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, Gil hizo un «llamado urgente» a la comunidad internacional para que «repudie estos actos terroristas» propiciados -señaló- por el Gobierno de EE.UU. y «sus aliados fascistas de la derecha venezolana».EFE/ir