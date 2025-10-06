Madrid se rinde ante Lali, la diva argentina del pop

Madrid – La música explosiva de la cantante y actriz argentina Lali Espósito, conocida mundialmente como Lali, puso en pie este lunes a Madrid, en un concierto donde el público español disfrutó de la energía y la denuncia política que caracterizan a la artista.

Con el cartel de “todo vendido” colgado, la diva argentina se presentó ante las 2,500 personas que llenaban la sala La Riviera, que coreaban “Ole, ole, ole, Lali, Lali” mientras esperaban a que su ídolo apareciese.

En su presentación en vivo ante el público español de ‘No vayas a atender cuando el demonio llama’, su sexto álbum en solitario, en el que se aleja del estilo puramente pop y se atreve con ritmos más rockeros, la cantante prometió a sus seguidores “una verdadera fiesta”.

Así, al más puro estilo “rockstar”, los primeros acordes de guitarra eléctrica de ‘Lokura’ dieron comienzo al espectáculo, con una Lali enfundada en pantalones de cuero, flecos y botines negros.

Pero a la Lali más cañera le llegó el turno con ‘Fanático’, la canción que le dedicó al presidente argentino, Javier Milei, después de ser el blanco de los ataques del mandatario cuando expresó su desagrado por el triunfo de la Libertad Avanza en las elecciones internas argentinas.

“Me sorprendió hacerla y hoy es de mis favoritas”, compartió con el público antes de arrancar con este tema, que se queja de la obsesión del presidente con la artista: “Viene a buscarme, se come mis sobras; lo tengo encima, parece mi sombra”.

No podía faltar tampoco su último lanzamiento, ‘Payaso’, también dedicado a Milei, al que le dice: “Hablás muy rápido, no sé, no entendí, estás muy alterado y no te hace bien”.

“Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas”, corearon los asistentes en una clara referencia al presidente argentino, que se ha referido a sí mismo como “león” en numerosas ocasiones.

“Milei basura, vos sos la dictadura” gritó el publico para acompañar la crítica de la artista.

Una pedida de mano y público llegado de Suiza

Durante más de dos horas de concierto, Lali también deleitó a su público con algunos de sus temas más románticos, como ‘Mejor que vos’, que compuso para su actual pareja, el comunicador Pedro Rosemblat, que estaba también en Madrid acompañando a su novia.

Y aunque al comienzo de ‘Incondicional’ la argentina explicó que la canción no habla sólo del amor en pareja “sino también para los amigos y la familia, esas personas que siempre están ahí”, al terminar la canción dos de las asistentes de origen venezolano y uruguayo se habían pedido matrimonio mientras ella cantaba la balada.

“¡Un casamiento latinoamericano en España!”, festejó tras enterarse de que la pareja había dicho “sí quiero”.

‘Baum baum’, ‘N5’ y ‘1 Amor’ fueron otras de las favoritas de los fans que la artista bonaerense ofreció al público español, que acompañó a su ídolo cantando las letras a todo pulmón.

Y es que la cantante busca conectar con sus fans: “En este mundillo raro en el que estamos, creo que es importante hablar de cómo me siento por si alguien puede sentirse identificado”, dijo antes de arrancar ‘33’, su colaboración con Dillom.

«Ya caí, me morí, renací, estoy en mi mejor momento”, coreaba la pista al llegar al estribillo.

Al final de la noche llegaba el bloque más animado del espectáculo y subió al escenario a un fan a actuar con ella.

“Gracias por hablar por todos los que no pueden hablar”, le expresó el joven, que viajó desde Suiza a Madrid para ver a Lali en vivo. “No sé qué decir”, dijo agradecida.

Cambios de vestuario, bailes explosivos a cargo de la artista y sus cuatro bailarines y efectos luminosos acompañaron un espectáculo que dejó a Madrid con ganas de más Lali.

“Espero que este ratito los haya conectado con nuestra tierra tan hermosa”, se despidió del público argentino que la veía lejos de su hogar y puso fin así a esta gira española, que la ha llevado también por Barcelona y Sevilla.

“Cerramos esta gira por España hoy en la semana de mi cumpleaños”, recordó la cantante, que el viernes cumplirá 34 años.

Lali ha publicado seis álbumes de estudio y ha actuado en series como ‘Floricienta’ y ‘Sky Rojo’, además de haber sido jurado en los programas ‘La Voz’ en Argentina y ‘Factor X’ en España.

Después de estos tres conciertos en España, la cantante regresará a su Argentina natal, donde tiene previsto ofrecer nuevos espectáculos en Trelew, Comodoro Rivadavia y Neuquén, tras actuar frente a 45,000 personas en Buenos Aires a comienzos de septiembre. EFE