Madre suplica por su hijo preso tras muerte de dos disidentes bajo custodia en Nicaragua

San José.– La nicaragüense Rosa Ruiz suplicó este martes por la liberación de su hijo, el médico Yerry Gustavo Estrada Ruiz, tras la muerte bajo custodia en Nicaragua de dos opositores y críticos con el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En un conmovedor video que divulgó en su cuenta de la red social Facebook, la señora clamó por una intervención divina y ayuda internacional para la liberación de su hijo, un médico de 30 años, con nacionalidad costarricense-nicaragüense, y reportado como detenido desde el pasado 13 de agosto.

La señora dijo que desde hace 21 días ha emprendido una búsqueda por su hijo, a quien no ha podido ver, por lo que pidió a Dios le de a ella «algo» que le permita saber de él.

Mientras, pidió a Dios que cargue a su hijo en sus brazos, y le de consuelo y fortaleza «para aguantar, porque mamá necesita que seas fuerte como ella».

En el video, en el que se dirige a su hijo, la señora recordó que cuando era niño le decía «que cuando estuviéramos en dificultades lo mejor que podemos hacer es orar a Jehová, porque es lo que nos enseñó mi madre, que hoy me hace muchísima falta», porque la estaría consolando y nunca le daría la espalda.

Doña Rosa Ruiz dijo que estos 21 días han sido de angustia y desesperación, pero confió en que «Jehová nos va a dar luz».

Asimismo, pidió ayuda a Costa Rica, a las Naciones Unidas, a la Unión Europea, a la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para «poder sacar a mi hijo de esas tenebrosas cárceles» en Nicaragua.

Familiares de disidentes bajo custodia en Nicaragua han lanzado un SOS global luego de que dos opositores y críticos con el Gobierno de Ortega y Murillo fallecieran tras las rejas en la última semana.

Los familiares han demandado al Estado de Nicaragua una prueba de vida de sus seres queridos, y han comparado la muerte bajo custodia de los opositores Mauricio Alonso y Carlos Cárdenas Zepeda con las que ejecutaba la extinta Guardia Nacional del dictador Anastasio Somoza Debayle.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo. Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de «golpistas» y «traición a la patria». EFE/ir