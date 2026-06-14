Madre e hijo mueren electrocutados por cable en la capital

Tegucigalpa – Madre e hijo fallecieron este sábado tras recibir una descarga eléctrica en la colonia Mololoa en el municipio del Distrito Central, capital hondureña.

Los fallecidos respondían a los nombres Héctor (30) y doña María.

Se informó que los fallecidos estaban quitando unas ramas en su hogar cuando un cable de alta tensión rozó al hijo electrocutándolo, la madre intentando salvarlo recibió una descarga.

Un habitante de la colonia Mololoa reaccionó molesto manifestando que hicieron repetidas llamadas a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para reportar un cable suelto y que podría causar una tragedia ya que varias ramas agarraron fuego.

“Se les llamó hace cinco días para reportar lo que estaba pasando, solamente pasaron a pasear y no hicieron nada”, dijo la vecina. AG