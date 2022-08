Madre e hija sufrieron golpiza  que les llevó al hospital, por parte de expareja

Tegucigalpa – Entre sollozos Lisbany León, víctima de violencia doméstica, clamó por justicia ya que denunció que ella fue víctima de una golpiza por su expareja Fredy Luna, quien también golpeó a su madre.

– La madre de Lisbany permanece inconsciente hospitalizada en un hospital.

– El agresor tiene orden de captura desde 2009 por violencia doméstica.

Lisbany, relató al noticiero Hoy Mismo, que ella ya no tiene nada que ver con su expareja, padre de su hijo de tres años de edad, desde hace dos años y esta tenía orden de captura porque ya había intentado asesinarla.

No obstante, no se explica por qué no le han capturado y ahora les volvió a hacer daño y ahora su madre se encuentra grave por la golpiza que este le propinó y está interna en un hospital.

“Hice todo lo que estaba en mis manos para defender a mi madre, pero mis fuerzas no pudieron”, dijo la joven con su voz entrecortada.

“Yo tengo heridas de machete, en las manos y en la cabeza, pero mi mamá salió más perjudicada, y como pude salí a gritarles a los vecinos”.

Agregó que a su madre ya le intervinieron quirúrgicamente pero no responde.

Lisbany León, dio a conocer que el agresor Fredy Luna Valle, es de Catacamas, Olancho.

Lisbany, quien reside en San Juan Pueblo, La Masica Atlántida, relató que la historia de violencia con este hombre es reiterada, porque en otra ocasión también la secuestro y la golpeó, la amenaza constantemente, con armas de todo tipo y con quemarle la casa.

La joven dice que está desesperada porque hasta intentó salir del país de forma ilegal junto con su hijo, pero fue deportada en el trayecto hacia Estados Unidos, pese a que expuso su situación y las autoridades no han hecho nada pese a que la denuncia fue interpuesta desde el 2019, detalló.

“Estoy cansada de tanto tocar puertas” por eso ahora acudo a los medios y a las redes sociales es lo único que le queda, remarcó con angustia y entre sollozos.

No es violencia doméstica es intento de femicidio

Por su parte, Merly Eguigure, del movimiento Visitación Padilla, dijo que lo que le ha pasado a Lisbany y su madre no se puede calificar ya como violencia doméstica, si no como un intento de femicidio.

Se exige a las autoridades que intervengan de inmediato, porque es responsabilidad del Estado, lo que le pase a esta joven y a su madre, apuntó, a la vez que pidió a la joven abocarse con ellas de inmediato para darles respaldo a ella y a su hijo. LB