Madre denuncia a agentes de la Policía Nacional de manosear a su hija, de robo y amenazas  

Tegucigalpa – Una madre denunció a agentes policiales de introducirse a su casa, manosear a su hija de 13 años, poner una pistola en su cabeza, el robo de 2 mil 500 lempiras y de amenazarla con poner droga en su vivienda en la colonia Villanueva, en Tegucigalpa.

Doña Delmy relató que hace dos días los agentes ingresaron a su vivienda y le apuntaron con una pistola en la cabeza a ella y a su hija de 13 años a quien manosearon.

Asimismo, dijo que ella es conocida en el lugar porque vende ropa usada y que ya tenía su venta lista y que los agentes se la revolvieron toda.

También le robaron 2 mil 500 lempiras que tenía de la venta de su negocio.

“Yo estoy preocupada porque estos agentes fueron enviados por el encargado de la posta de la colonia que se llama Denis Mondragón después de una discusión que tuvo con él al saber que enamoraba a su hija de apenas 13 años”, manifestó.

Agregó que los agentes la amenazaron con colocar droga en su casa para meterla presa.

Afirmó que la denuncia ya está interpuesta en el Ministerio Público ya que teme por su vida y la de su hija. IR