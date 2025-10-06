Madre de menor denuncia a vicecanciller Gerardo Torres ante el Conadeh

Tegucigalpa – Una madre de familia denunció hoy, ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), al vicecanciller Gerardo Torres por publicar en las redes sociales la imagen de su pequeña hija de siete años, acción que le ha afectado a ella ya que ha sido objeto de insultos y a su niña porque teme, incluso, asistir a la escuela.

Ada López, maestra de educación, llegó hasta las instalaciones del Conadeh, acompañada de su apoderada legal, Sandra Ponce, para denunciar el hecho y solicitarle que se retracte públicamente por poner en riesgo la integridad de ella y la de su niña de siete años.

He recibido amenazas de personas que ni siquiera conozco, dijo la acongojada madre y declaró que su hija no quiere ir a la escuela por lo que la someterá a una evaluación psicológica.

Todas las represalias que ella tenga y lo digo aquí, en las instalaciones del Conadeh, es a causa de la publicación que usted publicó señor vicecanciller, por lo que le pido que se disculpe y que limpie la imagen de una niña de siete años, indicó la progenitora.

Indicó que el vicecanciller la está atacando a ella, que es una persona que trabajó para el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), en las elecciones internas. Usted no está atacando a Salvador Nasralla, está afectando a una madre y a una niña de 7 años de edad, reiteró López.

Vicecanciller usted está atacando a una persona que trabajó para su propio partido político y, ante el mundo entero le digo que se retracte de sus palabras y, como usted lo ha dicho que no se va a disculpar, hágalo, porque no se va a disculpar con Salvador Nasralla, no lo va a hacer ante una niña de siete años que usted utilizó la imagen para hacer política sucia.

Agregó que va a defender el honor de su hija cueste lo que cueste, y que si eso le trae represalias de la gente de LIBRE déjenme decirles que me voy a defender, no importa que sea criticada o señalada me voy a defender porque mi hija es una niña inocente de 7 años.

Soy y vengo de una familia humilde pero no lo hago por mí, no lo hago para hacerme famosa o viral, lo hago para defender el honor y la imagen de una niña de siete años que es inocente y que no sabe que es política.

Ni siquiera sabe porque ella se ha hecho viral, solo me dice, mami no quiero ir a la escuela porque tengo miedo que se rían de mí.

“Vicecanciller de la República, con todo el respeto que usted se merece, con ese respeto que usted no tuvo utilizando la imagen de mi hija, le pido que se retracte de sus declaraciones porque mi hija no ha sido abusada en ningún momento, ni tampoco ha sido tocada abusivamente”, indicó la madre de la menor.

Consultada en torno a que, si va a retirar los cargos contra el vicecanciller, la madre de familia respondió que eso lo van a decidir los abogados que le están acompañando en este proceso, ellos darán una respuesta mejor a esa pregunta, concluyó.

Acción del vicecanciller violenta la Constitución

Por su parte, la apoderada legal de la familia afectada, Sandra Ponce, explicó que el caso trata de la instrumentalización por un funcionario público de la imagen de una menor para hacer un ataque político.

Hemos presentado una queja, ante el Conadeh, para que se establezca la responsabilidad ética y jurídica del señor Gerardo Torres, por la instrumentalización de una menor sin el consentimiento de sus padres.

Acción que, según la profesional del derecho, no solo violenta la Constitución de la República que garantiza el derecho a la intimidad y a la imagen de la niña y de la protección de la familia, sino que, por la infracción de varias disposiciones contenidas en la Ley Electoral, en el Código de la Niñez y en la Convención de los Derechos del Niño.

Indicó que se instó al Conadeh para que recomiende el cumplimiento de la Ley Electoral y no se utilicen las imágenes de los niños sin el consentimiento de los padres con finalidades político electorales. (RO)