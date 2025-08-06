Madre de Enoc Pérez, desaparecido hace seis años, ofrece recompensa de 500 mil lempiras

Tegucigalpa – Karina Chinchilla, madre del menor Enoc Pérez quien desapareció en Honduras hace seis años, ofreció hoy una recompensa de 500 mil lempiras por información legítima que lleve al paradero de su hijo.

En el pasado ya había ofrecido 250 mil lempiras de recompensa, pero fue engañada en varias ocasiones, recordó.

En ese contexto, dijo que ofrece esta recompensa por información legítima que permita dar con el paradero de su hijo.

Cabe recordar, que Enoc Pérez Chinchilla residia en España con su madre, pero ingresó a Honduras el 18 de noviembre de 2019 para visitar a familiares.

Sin embargo, el 2 de diciembre, fue secuestrado junto a la niñera y asesinaron a un tío y al abuelo del menor en el barrio Campo Elvir en la ciudad de Tela, Atlántida, norte de Honduras.

Ya hay tres sentenciados por este caso, pero ninguno ha ofrecido información sobre el paradero del menor.

La madre refirió que ha agotado todas las instancias en Honduras y ahora ofrece esta recompensa por información fidedigna.

Pese a que ya han pasado seis años, manifestó que mantiene la esperanza de encontrar con vida a su hijo y que este va a regresar a sus brazos. (RO)