Madison Square Garden, sede de grandes eventos y ahora también de la boda de Taylor Swift

Nueva York- El Madison Square Garden, un estadio con forma cilíndrica ubicado en el centro de Manhattan (Nueva York), ha sido desde su inauguración, en 1968, sede de grandes eventos deportivos, musicales y hasta políticos, a los que presumiblemente se sumará pronto la boda de la estrella del pop Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

Swift ha actuado numerosas veces en esta sala con capacidad para unas 20.000 personas, pero los acontecimientos previstos para este jueves y viernes -según la prensa de entretenimiento estadounidense- reunirán en su interior a un grupo reducido de amigos y familiares.

A diferencia de los conciertos, lo más probable es que no trascienda mucha información del interior por su nivel de privacidad.

Pese a ser una boda en mitad de Manhattan, de la Copa del Mundo y de las celebraciones del Día de la Independencia en EE.UU., la pareja cuenta con varias capas de seguridad: calles cortadas alrededor, policías apostados y efectivos del propio edificio, además del blindaje de la sala, que permite entrar en vehículos de cristales tintados y no tiene ventanas.

Por ese motivo, ha sido escenario de una serie de grandes eventos de alto nivel, de los cuales recordamos algunos.

1. El mítin electoral de Trump junto a Elon Musk (2024)

El presidente estadounidense Donald Trump hizo campaña en la sala junto al magnate sudafricano, el hombre más rico del mundo, y otras figuras del Partido Republicano, durante la campaña electoral que resultó efectiva para lograr su segundo mandato.

2. Las misas papales de Juan Pablo II (1979) y Francisco (2015)

Los máximos representantes de la Iglesia católica presidieron multitudinarias misas en sus visitas a Estados Unidos.

3. Una boda musical (1975) y otra de récord (1982)

Antes que Swift y Kelce, el cantante Sly Stone se casó con la modelo Kathy Silva antes de un concierto, y años después la sala acogió el casamiento de más de 2.000 parejas de la Iglesia Unificada al mismo tiempo, y que marcaron un récord Guinness.

4. La primera victoria de los Knicks en 53 años (2026)

El evento más reciente que ha vigorizado el estadio ha sido el título de la NBA conseguido por el equipo de baloncesto de los New York Knicks en junio, después de más de medio siglo.

5. El origen de WrestleMania (1985)

La organización que hoy es la World Wrestling Entertainment (WWE) celebró en el Garden el primer evento WrestleMania, en el que Hulk Hogan y Mr. T vencieron a Paul Orndoff y Roddy Piper, con Muhammad Ali como árbitro invitado.

6. La residencia mensual de Billy Joel (2014-2024)

Durante diez años, una vez al mes, el cantautor y músico Billy Joel subió al escenario de la sala, batiendo récords de asistencia.

7. Foo Fighters, el retorno tras la pandemia (2021)

El grupo de rock Foo Fighters protagonizó el retorno de la música al Garden tras la pandemia, que lo mantuvo unos 500 días cerrado.

8. El ‘Double Nickel Game’ de Michael Jordan (1995)

Jordan selló su retorno al baloncesto tras una ausencia de 18 meses llevando a los Chicago Bulls a la victoria contra los New York Knicks en una remontada que todavía se recuerda, y en la que marcó 55 puntos.

9. La pelea del siglo (1971)

Así fue bautizada la pelea más publicitada del mundo del boxeo que enfrentó a Muhammad Ali y Joe Frazier, quienes además tenían visiones opuestas sobre la guerra de Vietnam, por lo que su significado trascendió lo deportivo. Ganó Frazier.

10. La primera pelea de UFC en Nueva York (2016)

La pelea de artes marciales mixtas (MMA) entre Eddie Alvarez y Conor McGregor, que ganó este segundo, fue histórica, al ser la primera en la ciudad y la primera en el estado después de una prohibición de casi 20 años a esta disciplina. EFE/lb