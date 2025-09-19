Macron reitera a Abás su intención de reconocer Palestina y la exigencia de reformas

París – El presidente francés, Emmanuel Macron, se entrevistó telefónicamente con su homólogo palestino, Madmun Abás, a quien reiteró su intención de reconocer el estado palestino este lunes, al tiempo que le instó a poner en marcha «las reformas necesarias para responder a los retos» del mismo.

«Frente a la extrema urgencia de la situación de Gaza y en el resto de los territorios palestinos he reiterado al presidente Abás mi intención de reconocer el Estado palestino este lunes en Nueva York», aseguró Macron en un mensaje en la red social X.

Agregó que esa maniobra «se inscribe en un plan de paz completo para la región, que persigue responder a las aspiraciones de seguridad y de paz de israelíes y palestinos».

En ese sentido, el presidente francés insistió en la necesidad de que la Autoridad Nacional Palestina «proceda a las reformas necesarias para responder a los retos de estabilización del futuro Estado palestino».

«Francia seguirá ayudando a las autoridades palestinas en ese camino», señaló Macron, que dijo que vigilará que esos compromisos sean cumplidos «por la seguridad y la estabilidad de toda la región». EFE