Macron recalca su apoyo a países bálticos y nórdicos frente a las provocaciones de Rusia

París- El presidente francés, Emmanuel Macron, transmitió este martes el apoyo y el «compromiso constante» de París con los países bálticos y nórdicos frente a una Rusia que «se empeña en provocar a sus vecinos» porque se encuentra en una «situación de fracaso en Ucrania».

«Le haremos frente, juntos», subrayó el mandatario galo en un mensaje en X, tras haber mantenido una videoconferencia con los gobernantes de Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia.

Según Macron, con las provocaciones a los países vecinos, Moscú intenta salir del punto muerto en el que se encuentra la invasión de Ucrania, un «impás» que muestra que sus «pretensiones territoriales y estratégicas son vanas».

El compromiso de Francia se manifiesta, recordó Macron, con la presencia militar francesa en Estonia y Rumanía, con su contribución a la misión de vigilancia aérea de la OTAN en los países bálticos y con los intercambios, acuerdos y alianzas bilaterales de Francia con los países de la región.

«Esto también se refleja en nuestro apoyo constante a Ucrania en todos los ámbitos, para que resista, salga adelante y negocie desde una posición de fuerza, con el respaldo de los europeos», agregó el presidente francés.

La reunión telemática tuvo lugar después de que este lunes dos cazas Rafale franceses que despegaron de una base en Lituania abatieran un dron en el espacio aéreo de Letonia, según confirmó la OTAN, que no dio detalles del posible origen del dispositivo neutralizado.

Los dos aviones franceses participantes en la operación forman parte de la misión de vigilancia aérea de la Alianza en el Báltico, que se puso en marcha después de que en septiembre pasado un número sin precedentes de drones y aviones rusos violase el espacio aéreo de varios países aliados. EFE (AD)