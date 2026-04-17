Macron pide la reapertura «inmediata» de Ormuz en nombre de medio centenar de países

París – El presidente francés, Emmanuel Macron, consideró este viernes que hay que mantenerse vigilantes sobre los diferentes anuncios efectuados este viernes por Irán y Estados Unidos sobre el estrecho de Ormuz y exigió su apertura «plena, inmediata e incondicional» en nombre de medio centenar de países.

«Todos exigimos la reapertura total, inmediata e incondicional del estrecho de Ormuz por todas las partes», declaró el presidente francés, pocos minutos después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que el bloqueo de su país de los puertos iraníes se mantendría hasta que se alcanzara un acuerdo definitivo con Teherán.

Tras recibir en el Elíseo a los jefes de Gobierno de Reino Unido, Alemania e Italia y al resto de participantes por videoconferencia, Macron anunció la creación de un grupo de trabajo, alejado de los países beligerantes, para favorecer la reapertura del estrecho, cuyo bloqueo, dijo «afecta a todos los países pero sobre todo a los más vulnerables».

El objetivo de ese grupo es «recuperar el tráfico en las condiciones previas a la guerra y con respeto a los derechos marítimos», al tiempo que dijo que rechazan «toda restricción o convención que conduzca a la privatización» de Ormuz y «evidentemente, a todo sistema de peaje».

Esa misión, que la semana próxima celebrará una reunión de planificación en Londres, perseguirá, en coordinación con Estados Unidos, Israel e Irán, escoltar a los navíos, apoyándose en el despliegue que ya tienen en la región, donde Francia envió a su portaviones Charles de Gaulle y que Macron calificó de «robusto».

El presidente francés acogió con esperanza el anuncio de Irán de la reapertura del estrecho, aunque matizado por Estados Unidos, movimientos que consideró que «hacen más legítima» la iniciativa alcanzada este viernes, destinada a «consolidar esos avances y darles la posibilidad de mantenerse en el tiempo». EFE