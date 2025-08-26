Macron pide a Netanyahu que abandone «la huida hacia adelante mortífera» de Israel en Gaza

París – El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió este martes al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que abandone «la huida hacia adelante mortífera e ilegal» de su operación en Gaza y advirtió que «reducir a la hambruna» a los palestinos aislará aún más internacionalmente al Estado hebreo.

«Le pido de manera solmene que abandone la huida hacia adelante mortífera e ilegal de una guerra permanente en Gaza que expone a su país a la indignidad y a su pueblo a un callejón sin salida», subrayó el presidente francés al jefe de Gobierno de Israel.

Lo hizo en una larga misiva enviada a Netanyahu, publicada por Le Monde, en respuesta a otra carta que el dirigente israelí había enviado a Macron el 17 de agosto en la que relacionaba el aumento de actos antisemitas en Francia con su anuncio de que va a reconocer el Estado palestino en septiembre durante la Asamblea General de la ONU.

«Las acusaciones de inacción frente a un mal que combatimos con todas nuestras fuerzas son inaceptables y ofenden a toda Francia», aseveró el presidente francés, quien enumeró varias de las medidas adoptadas por su país para luchar contra el antisemitismo, especialmente tras los «ataques terroristas» de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.

Macron se mostró en la carta muy crítico con los reproches de Israel sobre su acción contra el antisemitismo. «Eso no puede ser objeto de ninguna manipulación en un momento en el que nos enfrentamos a la instrumentalización de un conflicto que no es francés, pero que pesa sobre su cohesión nacional y la seguridad de nuestros conciudadanos».

En Francia viven unas de las mayores comunidades judía y musulmana en Europa.

Macron aprovechó para censurar «la ocupación de Gaza, el desplazamiento forzado de los palestinos, su reducción a la hambruna (…) y la anexión de Cisjordania».

Dirigiéndose a Netanyahu, dijo que esa política no se traducirá en «una victoria para Israel, sino todo lo contrario», pues «reforzará el aislamiento» del Estado hebreo y «servirá de pretexto para alimentar a los que encuentran en el antisemitismo una disculpa para amenazar a las comunidades judías de todo el mundo».

«Los palestinos no desaparecerán de la tierra en la que tienen también sus raíces», advirtió el presidente francés. EFE