Macron pide a Dembélé, flamante campeón de Europa, que piense ya en el Mundial

París.– El presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitó este martes a la selección francesa concentrada en Clairefontaine y pidió a una de sus estrellas, el flamante campeón de la Liga de Campeones por el PSG Ousmane Dembélé, que piense ya en el Mundial de fútbol que comienza en 9 días.

«¿Qué tal, Ousmane? ¿Cómo estás? ¿Ya se recuperaron de las emociones del partido? Nos ponemos ya mismo a pensar en lo que viene», dijo Macron -según el canal RMC Sport-, cuando saludó al delantero del PSG, decisivo en la final del sábado en la que salió derrotado el Arsenal en la tanda de penaltis.

El presidente francés y el futbolista se vieron hace sólo dos días cuando Macron recibió en el Palacio del Elíseo a la plantilla y el cuerpo técnico del PSG por la segunda ‘Champions’ que los parisinos ganaron de forma consecutiva.

Acompañado por su mujer, Brigitte, el mandatario se dio un abrazo con el seleccionador, Didier Deschamps, y saludó a los 26 convocados, entre los que también destaca Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid.

Francia, una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, debuta el 16 de junio ante Senegal y se mide ante Irak y Noruega. EFE/ir