Machado agradece el llamado de la OEA por la liberación de presos políticos en Venezuela

Caracas.- La líder opositora de Venezuela y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, agradeció este miércoles el llamado del secretario general de la OEA, Albert Ramdin, por la liberación de los presos políticos en el país suramericano, que son 454 de acuerdo con la ONG Foro Penal.

A través de su cuenta en X, Machado afirmó que el «desmantelamiento de la represión es indispensable para alcanzar una genuina transición a la democracia y a la libertad en Venezuela».

«Los más de 500 presos políticos, civiles y militares que mantiene tras las rejas el régimen deben ser liberados, y debe garantizarse la libertad plena, sin restricciones, de cada uno de los venezolanos que fueron secuestrados por razones políticas», indicó Machado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este miércoles ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), la detención de personas por motivos políticos en Venezuela y exigió su liberación inmediata.

«La democracia no es un adorno del sistema interamericano, es su condición de posibilidad y la privación arbitraria de la libertad por motivos políticos es una de las expresiones más graves del derrumbe del Estado de derecho en Venezuela», denunció la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, ante el Consejo Permanente de la OEA.

Por su parte, Ramdin urgió a las autoridades venezolanas a agilizar, de manera incondicional, la liberación de todas las personas privadas de libertad por razones políticas.

«Toda persona detenida por sus posiciones y opiniones políticas representa un obstáculo para la misma estabilidad democrática y el progreso que la región necesita», declaró.

En relación con la ley de amnistía, aprobada en febrero en Venezuela, Reneaum reconoció que esta excluye formalmente graves violaciones de derechos humanos, pero advirtió sobre disposiciones que, a su juicio, podrían aplicarse contra opositores y afectar futuros procesos de rendición de cuentas.

Indicó que, aunque las autoridades venezolanas han reportado más de 8.000 beneficiarios de la norma, organizaciones civiles registran solo 186 personas con libertad plena, mientras que otras 554 permanecen bajo medidas cautelares, lo que calificó como una «libertad vigilada».

El Gobierno de Venezuela suele intercambiar los términos y afirmar que en el país hay «políticos presos», mientras asegura que están encarcelados por la comisión de delitos, una postura que rechazan diversas organizaciones no gubernamentales y partidos opositores. EFE/ir