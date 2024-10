Mabppé: «Cuando no metes goles, te vas a casa»

Múnich (Alemania) – El delantero francés Kylian Mbappé lamentó la falta de pegada de su selección, clave para caer eliminada en semifinales de la Eurocopa 2024 ante una España que aseguró «juega muy bien».

«Es difícil de valorar, queríamos ir a la final y ahora nos vamos a casa», lamentó Mbappé en perfecto castellano en la zona mixta del Múnich Arena.

«España juega muy bien, nosotros queríamos ser mejores y empezamos bien, metiendo el primer gol pero después nos han marcado dos goles rápidos y nos lo han puesto muy difícil. Al final el fútbol es eso, si no marcas cuando tienes situaciones y no metes goles, te vas a casa», añadió.

Mbappe reconoció que jugó sin la protección de la máscara porque estaba afectando a su rendimiento y le impedía estar cómodo: «Estaba harto de ella, no veía bien con ella puesta. Hablé con el médico para ver y me dijo que tomara la decisión como un hombre y no me arrepiento».

«No sé si nos faltó mucho, pero sí lo suficiente para no llegar a la final. Jugaron mejor que nosotros, así que merecieron llegar a la final. Mi ambición era ser campeón de Europa y jugar una buena Eurocopa, pero no hice ni lo uno ni lo otro», lamentó. EFE