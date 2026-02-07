Lynwood se declara ciudad santuario

Tegucigalpa – Lynwood, California, se declaró ciudad santuario, por lo que, a partir de la fecha se muestra como un lugar amigable para los migrantes.

Esta ciudad cuenta con una población 88 % latina, según reportes de prensa.

Una ciudad santuario es una jurisdicción (ciudad, condado o estado) que aplica políticas locales para limitar su cooperación con las autoridades federales de inmigración.

En una ciudad santuario la policía local no suele preguntar el estatus migratorio de las personas ni comparte datos con el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) a menos que haya un delito grave involucrado.

Lo anterior garantiza que todos los residentes puedan utilizar servicios de salud, educación y justicia de manera segura.

Los cinco concejales Gabriela Camacho, actual alcaldesa de Lynwood, Lorraine Ávila, Luis Gerardo Cuellar, Rita Soto y Juan Muñoz votaron a favor de convertir a esta ciudad en santuario.

Declarar a Lynwood como ciudad santuario es la culminación de un proceso de varios meses donde existieron opiniones encontradas entre los concejales, sin embargo, la votación final fue unánime. (RO)