Luz y sombra de la Copa Mundial: Trump colándose y Messi y Ronaldo llorando, además de precios desorbitantes

Por Alberto García Marrder

Para Proceso Digital, La tribuna y El País de Honduras

Todos sabemos que España ganó bien merecida la final de la Copa Mundial de Futbol en New Jersey por uno a cero, y a pesar del juego sucio y patadas de Argentina, que no supo perder.

Pero también pasaron otras cosas que me han llamado la atención:

1-El ego de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos tenía todo el derecho a estar en la finalísima, por ser, junto a Canadá y México, las sedes. Pero no lo tenía para estar en la foto cuando lo jugadores españoles levantaban la copa en jubilo. Pero Trump quería ser el protagonista, como siempre. Rodri, el capitán de la selección le pidió educadamente, que se moviera a un lado. También se lo pidió el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Y Trump se movió algo, al extremo izquierda, aplaudiendo. Y salió colándose en la foto.

Messi llorando.

2- Messi y Ronaldo, llorando. Mi respeto y admiración por dos astros que son ya pura leyenda, y que han terminado su carrera profesional en sus respectivas selecciones, Argentina y Portugal.

Ver por televisión llorando a Messi , por la derrota ante España, impresiona y estremece. Ese “pibe” tiene ahora 39 años y juega actualmente en el Inter de Miami. En el partido frente a España, daba pena verlo solo caminando, frente a la superioridad española.

(Y no hay que olvidar que comenzó en el Barcelona sus pinitos de futbolista).

El capitán de Argentina se pronunció en redes sociales. El astro argentino se mostró entristecido por perder una final del mundo y reconoció el buen hacer del campeón en la gran final: “El dolor es muy grande y va a costar que cierre está herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”.

El portugués Cristiano Ronaldo es un caso parecido. A sus 41 años de edad, dice adiós a la selección, de Portugal, donde es capitán y máximo goleador.

Cristiano llorando.

Actualmente juega en Al-Nassr F.C. de la liga profesional de Arabia Saudí.

Y daba pena verlo llorar ante la derrota de Portugal de uno a cero frente a España.

3- El juego sucio de los argentinos.

El diario británico “The Daily Telegraph” es muy despiadado al resumir la final: España 1, Los delincuentes 0.

El diario Madrileño “La Razón”.

“Argentina llevó el fútbol rácano, sucio y violento hasta el final y más allá, cuando terminó el partido y cuando los jugadores se tienen que dar la mano, el argentino Leandro Paredes perdió los papeles y la razón y fue contra los jugadores españoles, los campeones del mundo. Se la llevó Gavi y tuvieron que separarlos”.

Las críticas de la prensa mundial son unánimes ante la agresividad de los argentinos.

El juego sucio de los argentinos,

4- Cuando Trump se salta una decisión arbitral. Jugaba la Selección de Estados Unidos y su estrella, Folarin Balagun, fue expulsado con tarjeta roja por juego sucio. Trump que miraba el partido por la Fox, su cadena favorita porque lo elogia, decidió llamar a su amigo y cuate, Infantino, presidenta de la FIFA y le pidió que “revisaran” esa decisión arbitral. Y esta, inmediatamente fue anulada.

..estadios estupendos—Shakira explosiva—precios desorbitantes—critican las paradas “térmicas”– extraordinarias transmisiones por televisión–buena organización.