Luz Ernestina Mejía considera urgente reforma de elección de jefe de FFAA

Tegucigalpa – La diputada liberal Luz Ernestina Mejía consideró como urgente que el Congreso Nacional aborde la reforma que le devuelva la potestad de elegir al jefe de las Fuerzas Armadas.

Mejía expresó su apoyo a esta propuesta que el Congreso Nacional tenga la facultad de escoger al jefe del Estado Mayor Conjunto.

“Es una reforma urgente y pertinente, siempre me he manifestado a favor de no debilitar la acción del Congreso Nacional, que fue la tendencia que se siguió en algún momento cuando se le quitó la potestad”, declaró la congresista.

Afirmó que hay voluntad política en el Congreso Nacional de aprobar la reforma alegando que es una necesidad para fortalecer la institucionalidad, fomentar el espíritu de cuerpo y meritocracia en la FFAA.

Subrayó que no se debe repetir el comportamiento de la FFAA con los jefes que nombró la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026) que cometían arbitrariedades, no respetaban la antigüedad y meritocracia, y hubo nombramientos afines partidarios.

La congresista liberal mencionó que el actual jefe de FFAA, Héctor Benjamín Valerio, es un hombre respetuoso de la Constitución. AG