Luz Ernestina Mejía confía que el CN haga juicio político a los que utilizaron la justicia para su beneficio

Tegucigalpa – La diputada Luz Ernestina Mejía comentó que este Congreso Nacional debe hacer juicio político a las personas que utilizaron la justicia para su propio beneficio.

“Empezamos un nuevo Congreso Nacional que yo confío que hará lo necesario en hacerles un juicio político a los responsables que han usado la justicia para beneficio propio”, dijo la legisladora.

Sostuvo que se debe de dotar de todos los recursos y fortalezas a los órganos jurisdiccionales para que cumplan con su función.

Mejía advirtió que si en seis meses o un año, los órganos jurisdiccionales que han sido apoyados, vigilados y con las mejores personas a la cabeza la justicia sigue sin funcionar o recuperarse, será la primera en exigir la instalación de un organismo internacional que combata la corrupción, mejor conocido como CICIH.

En otro tema, confirmó que es uno de los nueve diputados liberales que no firmaron la propuesta de la junta directiva provisional del Congreso Nacional que encabeza Tomás Zambrano

Argumentó que no se agotó todos los procesos para que un liberal fuera el presidente del Congreso Nacional.

Por otro lado, consideró que el Congreso Nacional debe eliminar o redefinir los límites de la figura de la Comisión Permanente para que no haya abusos y que se debe recuperar la separación de los poderes del Estado.

Mencionó que el Congreso Nacional debe recuperar el tiempo perdido y sacar del rezago de la inoperancia que dejó la pasada administración. AG