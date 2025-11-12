Luz Ernestina Mejía advierte que el estado de excepción podría inhibir la participación ciudadana en las elecciones

Tegucigalpa – La abogada Luz Ernestina Mejía, integrante de la Plataforma Cívica Defensores de Honduras y candidata a diputada por el Partido Liberal, advirtió este miércoles que la extensión del estado de excepción decretado por el Gobierno, a pocos días de las elecciones generales, podría inhibir la participación de los votantes.

“Este Estado de Excepción no debió ser renovado, porque con esta oligarquía -Melista-, prácticamente es sólo la familia la que gobierna y tiene el control, no el Partido Libre como tal”, expresó Mejía.

Según la defensora de derechos humanos, la medida busca “limitar a la ciudadanía y detener a cualquiera en cualquier momento”, lo que calificó como un intento de “paralizar a la población mediante el miedo”.

“No nos debe paralizar el miedo; debemos salir a votar. Hay que ir a las urnas, podemos tener miedo, pero que el miedo no nos detenga. Este estado de excepción es ilegal a todas luces”, afirmó la abogada.

En las últimas horas el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, informó que el Consejo de Ministros aprobó la ampliación del estado de excepción hasta el 26 de diciembre, lo que significa que los hondureños acudirán a las urnas bajo esta disposición, duramente criticada por organizaciones de derechos humanos, sociedad civil y ciudadanía en general.

Sánchez explicó que se trata de un estado de excepción parcial, vigente desde el 6 de diciembre de 2022, y que actualmente se aplica en la mitad del territorio nacional. El funcionario defendió la medida argumentando que, el pasado 9 de marzo tuvimos elecciones internas y no hubo contratiempos.

Diversos sectores de la sociedad civil han manifestado su preocupación por el impacto que esta medida podría tener sobre las libertades ciudadanas y el proceso electoral, en un contexto político marcado por la polarización y las denuncias de abuso de poder. LB