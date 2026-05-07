Luto por fallecimiento de la periodista Mariela Flores

Tegucigalpa – La periodista Mariela Flores falleció este martes luego de enfrentar durante varios meses una enfermedad.

Flores laboraba en el medio TuNota y era reconocida por sus compañeros como una profesional comprometida.

La noticia fue confirmada por sus colegas durante el noticiero TN5 Estelar, quienes expresaron su pesar por el fallecimiento de la comunicadora.

Compañeros de trabajo destacaron la fortaleza y responsabilidad con la que ejercía su profesión, y enviaron mensajes de solidaridad a sus familiares y amistades cercanas. AD