Luto oficial en Valencia por el primer año de la dana

Por: EFE
EFE/Biel Alino

La bandera de Valencia ondea a media asta en el edificio de la lonja con motivo del día de luto oficial por el primer aniversario de la dana, este miércoles, en Valencia, España. EFE/Biel Alino

