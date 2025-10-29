Luto oficial en Valencia por el primer año de la dana

Foto del díaLuto oficial en Valencia por el primer año de la danaPor: EFE29 de octubre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión EFE/Biel AlinoLa bandera de Valencia ondea a media asta en el edificio de la lonja con motivo del día de luto oficial por el primer aniversario de la dana, este miércoles, en Valencia, España. EFE/Biel Alino Noticias recientes InternacionalesMás de 2,000 evacuados hasta el momento por las inundaciones asociadas a Melissa en Cuba PolíticaNasralla califica instalación de la comisión permanente en el CN como un intento del oficialismo de burlar a la democracia InternacionalesDos aviones chocan en pista en Nueva York ante la escasez de controladores en EEUU PolíticaNoé Pino dice habrá elecciones y descarta que comisión permanente destituirá funcionarios electorales PolíticaMarlon Ochoa presenta recusación contra Cossette López para que no conozca la declaratoria de elecciones y otros temas