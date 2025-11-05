Luto en el periodismo hondureño: fallece el periodista “El Poeta” Salomón Salguero Banegas

Tegucigalpa- El periodismo hondureño está de luto. Este miércoles se confirmó el fallecimiento del veterano comunicador Salomón Salguero Banegas, cariñosamente conocido como “El Poeta”, un nombre que reflejaba no solo su amor por la palabra, sino también la sensibilidad con la que ejerció su profesión durante más de cinco décadas.

Familiares y amigos cercanos informaron que Salguero, quien enfrentaba padecimientos de salud en los últimos meses, partió a la casa de nuestro Señor dejando un profundo vacío en el gremio periodístico y en la comunidad de la zona norte particularmente de Yoro, donde desarrolló gran parte de su carrera profesional.

Nacido el 6 de agosto de 1942 en Sulaco, Yoro, Salomón Salguero fue un periodista de vocación y corazón. Padre de tres hijos —Ernesto, Isabel y Lesbia—, construyó su vida entre micrófonos, redacciones y amistades sinceras. Durante muchos años se desempeñó como corresponsal de Radio HRN, donde su voz y su estilo inconfundible se convirtieron en un referente del periodismo responsable y humano.

En 2019, su destacada trayectoria fue reconocida con el Premio Álvaro Contreras, el máximo galardón que otorga el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), distinción reservada para aquellos que han contribuido con excelencia, ética y compromiso a la profesión.

El CPPH externó su solidaridad con familiares y amistades “Ha partido a la casa de nuestro Dios un talentoso periodista, un ser humano extraordinario, un padre ejemplar, un amigo leal y un gremialista comprometido: el poeta Salomón Salguero. Hasta pronto, amigo, tu legado perdurará siempre”, externó el colegio en su cuenta de X.

El expresidente del CPH, Dagoberto Rodríguez, expresó con profundo pesar: A lo largo de su vida, El Poeta se distinguió por su humildad, su pasión por la verdad y su amor por las letras. Compañeros de medios, amigos y miembros del Colegio de Periodistas lo recuerdan como un gremialista nato, fiel a los principios del periodismo y a la institución que defendió con orgullo.

Su voz se apaga, pero su legado quedará vivo en las generaciones de comunicadores que inspiró con su ejemplo.

Proceso Digital se solidariza con su familia y desde la sala de redacción extiende su pesar, descansa en paz, Poeta. Tu obra, tu amistad y tu amor por el periodismo permanecerán siempre en la memoria de Honduras.LB