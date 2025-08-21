Luther Castillo alaba modelo cubano y se burla de críticas: “No, no nos vamos a convertir en Cuba”

Tegucigalpa- El secretario de Estado en el Despacho de Ciencia, Tecnología e Innovación, Luther Castillo Harry, salió al paso de quienes critican al gobierno de Libre señalando que “convertirá a Honduras en una Cuba”.

En un mensaje en video, el funcionario no solo defendió los logros científicos del país caribeño, sino que también lanzó carcajadas y críticas a lo que denominó un “formato arcaico de ataques”.

“Para los ilusos que repiten el arcaico cuento de que nos van a convertir como Cuba, les tengo una gran noticia: no, no se preocupen, no vamos a ser como Cuba”, expresó Castillo con ironía, al tiempo que recordó que, durante la pandemia de COVID-19, mientras en muchos países la población moría en hospitales colapsados, Cuba desarrolló cinco vacunas propias con las que inmunizó gratuitamente a su población.

El funcionario también minimizó las imágenes que circulan en redes sociales sobre la precariedad en calles y viviendas en la isla. Con una sonora carcajada, dijo que esas mismas condiciones se encuentran en Honduras y en cualquier país latinoamericano en vías de desarrollo.

Ya decearían muchos tener la inteligencia de este negro que ha estudiado en Cuba y los Estados Unidos y hace protesis médicas para discapacitados, Dr. Luther Castillo Harry pic.twitter.com/QnJIz9rExg — Hugo Navarro Zuniga (@hugonavarrohn) August 20, 2025

Castillo insistió en que lo que debería resaltarse son los avances en el Polo Científico Cubano, donde se desarrollan equipos médicos y tratamientos innovadores, logros que, según él, han sido obstaculizados por el “inhumano bloqueo genocida” impuesto a la isla.

El secretario comparó las críticas contra Libre con las campañas políticas en otros países de la región: “Ese es el mismo formato que usaron en México contra López Obrador, en Colombia contra Petro y en Uruguay contra candidatos progresistas, y no dio resultado”.

Con el mismo tono, cerró su mensaje asegurando que el pueblo hondureño “ya entendió el desafío frente al bipartidismo que cerró la vida de este país por más de 100 años”. Al finalizar, levantó el puño y concluyó con la consigna: “¡Hasta la victoria siempre, compañeros y compañeras!”. LB