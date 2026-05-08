Lupita Infante lanza ‘Aunque me duela’, un refugio para su público en un clima «alarmante»

Miami (EE.UU.).– La cantautora mexicana Lupita Infante, nieta del legendario Pedro Infante, lanzó este viernes su más reciente álbum, denominado ‘Aunque me duela’, que destaca por un «sentimiento ranchero» y ofrece refugio a su público en pleno clima social «alarmante» en Estados Unidos.

«Son canciones originales. Viene con ese sentimiento ranchero, con ese cortavenas rompe y rasga donde quieres sacar tu tequila. No sé por qué somos así, tal vez tan masoquistas, que nos gusta que nos duela la música y nos gusta sentir y nos gusta desahogarnos», explicó la cantante en una entrevista a EFE.

El lanzamiento del disco, compuesto por ocho temas, se produce apenas siete meses después del estreno del álbum ‘Las de Infante’, un homenaje en el que reimaginó 23 de las canciones más emblemáticas de su abuelo, junto con artistas como el colombiano Manuel Medrano o el mexicano David Aguilar.

«Fue algo muy hermoso», indicó Infante, resaltando que para ella es «un homenaje constante» el que rinde con su trayectoria musical a su abuelo.

‘Aunque me duela’ tiene la meta de conectar con el público, y para ello, la cantante decidió centrarse en una experiencia muy habitual: el desamor.

«Siento que hay diferentes etapas de una relación romántica, o a veces no necesariamente romántica, cuando termina, y te da ese coraje que quieres mandar a esa persona a otro lado», resumió sobre la temática de varias de las canciones.

Infante también indicó que este álbum lo ha disfrutado mucho más que los anteriores, y continúa con sus metas de «crear nuevo repertorio para la música de mariachi».

«Creciendo en Estados Unidos, creo que el mariachi siempre ha sido un símbolo de raíz, de cultura y de tradición. Es una música que adoro y respeto mucho, y que creo que es importante continuar y que siga evolucionando», agregó.

Infante fue la única mujer nominada al Latin Grammy a Mejor Canción Regional el año pasado, y aunque no obtuvo la estatuilla, aseguró que ese reconocimiento nunca fue el objetivo al crear el álbum, aunque admitió que esas ganas siempre están ahí.

Latinos deben estar «orgullosos»

Además del éxito comercial, el disco también busca servir como refugio en un clima social en Estados Unidos que la artista define como «alarmante», por la estricta política migratoria de la Administración del presidente Donald Trump.

«Están literalmente secuestrando a las personas en la calle; personas como tu jardinero, que están ahí afuera. Lo ven y dicen no, que este no es de aquí, hay que llevárnoslo. (…) Yo nunca había visto algo así; es preocupante», advirtió.

Infante actuó en la Marcha y Concentración del Primero de Mayo en Los Ángeles, organizada por la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en el Parque MacArthur, en apoyo a los derechos de los inmigrantes y a la protección de los trabajadores.

Un tipo de actos que aseguró durante la entrevista que son ahora especialmente importantes para poder encontrar un punto de unión.

«Con esta Administración están cambiando las cosas muy rápido, y no es para el beneficio de las personas trabajadoras», lamentó.

Es ahí donde sus canciones, sostiene, tratan de recordar al público de dónde vienen y por qué deben mantenerse orgullosos de sus raíces.

«Es importante no perder nuestra alegría. Esa siempre ha sido parte de lo que me gusta hacer. Poder recordar a mi público que debemos estar orgullosos de quién somos, de dónde venimos, de lo que estamos haciendo y que en verdad aportamos muchísimo a este país con nuestro trabajo y con nuestra cultura», sentenció Infante. EFE/ir