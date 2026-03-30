Lunes Santo: una jornada para reconocer la autoridad espiritual de Jesús y renovar la fe

Tegucigalpa- La Iglesia Católica conmemora hoy el Lunes Santo, también conocido como el “Lunes de Autoridad”, una fecha significativa dentro de la Semana Santa que invita a la reflexión sobre el poder espiritual y la divinidad de Jesucristo en los días previos a su pasión.

Los sacerdotes dan a conocer que este segundo día de la Semana Mayor se recuerdan dos momentos clave en la vida de Jesús: la unción en Betania, narrada en el Evangelio de San Juan (12, 1-11), y la expulsión de los mercaderes del Templo, actos que, según la tradición cristiana, evidencian su autoridad sobre el género humano y toda la creación.

De acuerdo con la enseñanza de la Iglesia Católica, el Lunes Santo forma parte de un periodo de preparación espiritual que se extiende hasta el Triduo Pascual, en el que los fieles son llamados a meditar sobre la figura de Jesús.

El pasaje bíblico de hoy relata cómo María, hermana de Lázaro, unge a Jesús con un perfume de gran valor en señal de amor y entrega. “Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume” (Jn 12, 3), destaca el texto sagrado.

Más allá de la narración, la jornada invita a los creyentes a una reflexión profunda sobre la humildad, el servicio y la purificación del corazón, valores que cobran especial relevancia en este tiempo litúrgico.

Como parte de la tradición, la Iglesia también recuerda que los días siguientes mantienen una línea de meditación específica: el Martes Santo es denominado “Martes de la Controversia”, mientras que el Miércoles Santo es conocido como “Miércoles de la Traición”, en alusión a los acontecimientos que precedieron la crucifixión.

Durante las celebraciones litúrgicas de estos días se retoma el color morado, símbolo de penitencia y preparación espiritual, tras haber sido interrumpido el Domingo de Ramos.

En ese sentido, la iglesia remarca que este Lunes Santo, la invitación es a detenerse en medio de la cotidianidad y reflexionar sobre el verdadero significado de la autoridad de Jesús, entendida no como poder terrenal, sino como un llamado al amor, la entrega y la transformación interior.LB