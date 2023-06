Lula dice que Brasil ya no cuenta con el mejor fútbol del mundo

Río de Janeiro – El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este martes que Brasil ya no cuenta con el mejor fútbol del mundo y lamentó que la selección nacional siga sin un técnico desde la eliminación en el Mundial de Qatar 2022.

«El fútbol brasileño no está bien. Ya no tenemos el mejor fútbol del mundo. Nos convertimos en exportadores de jóvenes futbolistas que ganan experiencia en el exterior», lamentó el líder brasileño, un reconocido aficionado del fútbol, en una trasmisión en vivo en las redes sociales.

De acuerdo con el mandatario, los clubes de fútbol de Brasil mandan al exterior jugadores con 17 años y los repatrían cuando ya están con 34 años, la nueva «lógica del fútbol brasileño».

«Por eso lamento que nuestra selección no esté preparada para disputar grandes eventos», agregó en una referencia a que la cinco veces campeona del mundo obtuvo su último título hace poco más de 20 años, en el Mundial de 2002.

Citó específicamente la derrota que la selección brasileña sub’20 sufrió este mes frente a Israel en los cuartos de final en el Mundial de Argentina.

Afirmó que no se puede explicar esa derrota en un equipo que incluso contaba con jugadores con experiencia profesional.

«Es triste que tengamos la selección que era considerada como la mejor del mundo y ahora no tenemos ni técnico. Lo más grave es que no conseguimos montar un buen equipo porque no tenemos jugadores con calidad como los que teníamos en la década de 1970», aseguró.

Sobre los clubes de los que es aficionado, dijo que el Corinthians, segundo equipo más popular de Brasil, «se está cayendo a los pedazos», y que el Vasco da Gama, actualmente en la zona de descenso, tampoco está bien.

El Corinthians «no está jugando bien» y al ver sus partidos «dan ganas de acostarse en el sofá y no levantarse por vergüenza», afirmó.

«Mi Vasco no está jugando bien. Soy vascaíno y peleo mucho con Janja (su actual esposa) que es del Flamengo», concluyó. JS