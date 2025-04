Lula dice que América Latina rechaza elegir entre Estados Unidos y China

Brasilia – El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este martes, ante su homólogo chileno, Gabriel Boric, que los países de América Latina rechazan elegir entre Estados Unidos y China en una guerra comercial.

«Usted no quiere una guerra fría y yo no quiero una guerra fría. No quiero tener que optar entre Estados Unidos o China, tener preferencia por uno u otro. Quiero venderle a los dos», dijo Lula interpelando a Boric, durante una intervención conjunta ante la prensa.

Lula rechazó igualmente las políticas proteccionistas y abogó firmemente por fomentar el libre comercio y, en especial, la integración de Suramérica para fomentar el desarrollo de los países de la región.

En ese sentido, el gobernante brasileño recalcó que los países de la región, incluso Brasil, serán «muy débiles» si acuden solos a una mesa de negociación con una gran potencia.

«Tenemos que pensar, primero, en consolidar la democracia; segundo, el multilateralismo y tercero, el libre comercio», comentó Lula.

Igualmente, Lula subrayó la necesidad de trabajar «con mucha intensidad» en pro de la integración regional, al margen del color político de sus gobiernos.

«Las relaciones entre jefes de Estado no pueden depender de la amistad. La geopolítica no está hecha de ocasiones, tiene que ser perenne, independientemente de quién es el presidente», subrayó.

Lula hizo estas declaraciones después de una reunión bilateral con Boric, en la que ambos mandatarios firmaron una serie de acuerdos para fomentar la integración en materias económica, comercial, agropecuaria y de inteligencia artificial, entre otros campos.

Uno de los principales puntos de la agenda es precisamente el ambicioso proyecto de integración conocido como Corredor Bioceánico, que es planificado desde hace más de una década y hasta ahora no ha salido del papel.

Se trata de una red de carreteras que, a través de unos 2.400 kilómetros, unirá el sur de Brasil, el Chaco paraguayo y las provincias argentinas de Salta y Jujuy con los puertos chilenos de Antofagasta, Mejillones e Iquique, de modo que se puedan conectar los océanos Atlántico y Pacífico.

La iniciativa tiene un claro interés comercial, ya cuenta con promesas de financiación de organismos regionales y ha despertado interés en China, que en plena guerra arancelaria con Estados Unidos, podría también aportar capitales para su desarrollo. JS