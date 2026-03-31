Lula anuncia que Alckmin repetirá como candidato a vicepresidente en las elecciones

São Paulo – El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este martes que el vicepresidente Geraldo Alckmin volverá a aspirar al cargo en las elecciones presidenciales del próximo octubre.

Alckmin, un político de centroderecha de 73 años que fue gobernador del estado de São Paulo, dejará su cargo de ministro de Desarrollo, Industria y Comercio pero se mantendrá como vicepresidente hasta la celebración de los comicios.

De cara a las elecciones, Lula tiene como principal rival al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), y las últimas encuestas muestran un empate entre los dos.

El actual vicepresidente, antiguo rival de Lula, fue elegido para disputar las elecciones de 2022 junto al líder progresista para atraer los votos del centro y fue considerado clave para la victoria de la candidatura.

Desde entonces, Alckmin se ha consolidado como una de las personas de mayor confianza del presidente y se ha ocupado de algunos de los asuntos más espinosos que ha enfrentado el Gobierno.

El vicepresidente lideró, en su calidad de ministro de Comercio, las negociaciones con EE.UU. en torno a la imposición el año pasado de aranceles de hasta el 50 % sobre gran parte de las importaciones brasileñas.

Después de varios meses de tensiones, el presidente estadounidense Donald Trump dio marcha atrás y retiró la mayoría de los aranceles.

Además de gobernador del estado de São Paulo durante cuatro mandatos, Alckmin, médico de profesión, ha sido alcalde, diputado y fue candidato presidencial del centroderecha en los comicios de 2006 y 2018.

En las elecciones de 2006, se enfrentó a Lula y cayó derrotado por 39 % de los votos frente al 61 % del contrincante en la segunda vuelta. EFE