Lukaku sufre una lesión muscular que supondrá varios meses de baja

Roma – El belga Romelu Lukaku, delantero del Nápoles, sufrió en el último amistoso una lesión de «alto grado» en su muslo izquierdo que le alejará varios meses de los terrenos de juego e, incluso, podría obligarle a pasar por quirófano.

«Tras la lesión sufrida en el partido contra el Olympiacos, Romelu Lukaku se sometió a pruebas médicas que revelaron una lesión de alto grado en el recto femoral del muslo izquierdo. El futbolista ya ha comenzado el proceso de rehabilitación y también se someterá a una consulta quirúrgica», informó el Nápoles este lunes, en un comunicado oficial.

El ariete, titular indiscutible para Antonio Conte, tuvo que ser sustituido a los 33 minutos del duelo disputado el pasado 14 de agosto. Las lesiones de este gradp tienen de media una baja estimada de al menos dos meses, por lo que podría volver a jugar en noviembre.

En los próximos días, tal y como indica el Nápoles en su comunicado, el jugador valorará con el equipo médico la posibilidad de operarse, lo que podría alargar su recuperación.

La lesión de Lukaku deja al Nápoles con un solo delantero puro a pocos días de iniciar la Serie A en la que defiende corona. El italiano Lorenzo Lucca, fichado este mismo verano desde el Udinese, apunta a la titularidad, aunque el Nápoles podría acudir al mercado para reforzar esta posición tras el contratiempo de su delantero titular. EFE